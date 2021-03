Juve postavil ceno za Ronalda, ta pa: 'Nogomet ima spomin ... in jaz tudi'

Saga okoli morebitnega odhoda Cristiana Ronalda iz Juventusa se nadaljuje. Novo razočaranje v Ligi prvakov je očitno terjalo svoj davek. Juventus ga je julija 2018 iz Reala pripeljal za 117 milijonov evrov v upanju na tako želeno lovoriko Lige prvakov, zdaj pa ga po pisanju italijanskih medijev prodaja za 29 milijonov evrov. Prek družbenih omrežij se je oglasil tudi Portugalec sam.

icon-expand Nova sezona Lige pravkov, novo razočaranje za Ronalda v dresu Juventusa. FOTO: AP

Morda celo največji zvezdnik svetovnega športa zadnjih 15 let Cristiano Ronaldo je naprodaj za 29 milijonov evrov, danes pišejo pri italijanskem časniku Corriere dello Sport. Španski mediji so v petek postregli z 'bombo', da je Ronaldo zaprosil za vrnitev k Realu, kjer je preživel daleč najbolj plodna leta v svoji karieri. Lovorike Lige prvakov so se nanj kar lepile, posledično so v vitrino osebnih lovorik romale tudi zlate žoge. V Juventusu se za zdaj ni uspel približati uspehov iz Madrida, zato naj bi kar sam ponudil povratek k Realu.

icon-link Kot bi rekel Ronaldo: 'Nogomet ima spomin.' In takšni podatki so dovolj zgovorni. FOTO: Sofascore.com

Ker ima Cristiano Ronaldo že 36 let in se mu pogodba z Juventusom izteče leta 2022, je Juventus pripravljen Portugalca tudi prodati, da tako ne bi izgubil vsega možnega denarja, če Portugalec ne bo ostal v klubu. 29 milijonov evrov je dostopna cena za marsikaterega evropskega (pol)velikana, pišejo španski mediji. A bolj kot z odškodnino bi Juventus denar privarčeval pri Portugalčevi plači, ki je naravnost astronomska: 64 milijonov evrov bruto Juve nameni za Ronalda, danes piše španski AS. Zidane spoštljivo o Ronaldu

Zinedine Zidane je o morebitnem povratku ljubljenca madridskih navijačev (zanimivo je, da je v anketi AS-a le 54 odstotkov vprašanih pozdravilo morebitno vrnitev Ronalda v Real) dejal, da v Realu kakopak do Ronalda čutijo posebno naklonjenost. "Cristiano je tu spisal zgodovino, je izjemen. Veste, kako ga imamo radi ... toda trenutno je nogometaš Juventusa in to moramo spoštovati," je na novinarski konferenci pred tekmo z Elchejem dejal francoski strokovnjak. Ta se še kako dobro zaveda, kaj je Ronaldo pomenil za Real, saj je z njim trikrat zapored osvojil Ligo prvakov. Zdaj brez Portugalca v klubu ima Zidane precej več težav, še posebej v Ligi prvakov.