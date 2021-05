Juve v hudih škripcih, Pirlo ostaja neomajen: Ne bom odstopil

Po zadnjih informacijah z Apeninskega polotoka na klic vodstva Juventusa že do naslednje tekme s Sassuolom čaka hrvaški trener Igor Tudor. Vsaj tako je poročal dnevnik La Stampa, medtem ko se večina medijev strinja, da bo Pirlo v vsakem primeru izgubil službo, če ne do sredine tekme v okolici Modene, pa po koncu sezone, v kateri belo-črne sicer že naslednji teden čaka finale italijanskega pokala proti Atalanti v Rimu.

Po dramatični zmagi nad Udinesejem, za katero je v zaključku tekme poskrbel prvi strelec kluba Cristiano Ronaldo, tokrat portugalski zvezdnik ni uspel rešiti svojega kluba na derbiju z AC Milanom. Dolgo časa vodilni Milančani, ki pa so v drugi polovici sezone močno popustili ter pomagali pri hitrem slavju mestnega tekmeca Interja, so zabeležili eno največjih zmag v Torinu v tem tisočletju, precej nevidni Ronaldo pa je s soigralci padel vse do petega mesta na lestvici.

Štiri tekme pred koncem Juventus torej zaseda položaj, ki ob koncu sezone prinaša zgolj nastopanje v Ligi Evropa, razpored pa še zdaleč ni enostaven, saj Torinčane, med drugim, čakata še obračuna z Interjem in Atalanto. Poleg Ronalda je po novem neuspehu številnih kritik deležen tudi trener Andrea Pirlo, ki je med večino navijačev že zdavnaj porabil vse "kredite", medtem ko mu klubsko vodstvo na čelu s predsednikom Andreo Agnellijem še naprej ponuja nove in nove priložnosti.

Pirlo: Sem na voljo

Agnelli je bil s predsednikom Real Madrida Florentinom Perezom v zadnjih tednih v osrčju pobude za ustanovitev nove evropske Superlige, v kateri bi lahko ne glede na uspešnost predstav v domačih tekmovanjih nastopali največji evropski klubi. Juventusu skupaj z Realom in Barcelono sicer grozi kazen Evropske nogometne zveze (Uefa), predsednik Aleksander Čeferin bi bojda lahko nekoč velikega zaveznika in prijatelja iz Torina skupaj s španskima velikanoma kaznoval celo s prepovedjo nastopanja v evropskih tekmovanjih za najmanj eno sezono.

"Da bi odstopil? Ne,"pa je za Sky Sport Italia po visokem porazu z Milanom dejal Pirlo."To službo sem prevzel z veliko vnemo, je težko, a moje delo gre naprej in sem na voljo. Mislim, da sem lahko boljši, in da se skupaj z ekipo lahko izvijem iz tega. Moramo gledati naprej, jaz bom še naprej opravljal svojo službo, dokler mi bodo dovolili. V bistvu smo precej dobro začeli tekmo, a nato izgubili našo usmeritev in končni rezultat je bil takšen. To je zdaj težko pojasniti. Veliko reči ni delovalo."

Capello brez milosti: Sta Juve in Milan sploh dovolj dobra za Superligo?

Za Milan so zadeli Brahim Diaz, Ante Rebić in Fikayo Tomoriter svoj rdeče-črni klub pomagali dvigniti do tretjega mesta na lestvici, kjer imajo Milančani ravno toliko točk prednosti pred Juventusom. Na družbenih omrežjih se je oglasil še Lapo Elkann, eden od dedičev družine Agnelli, ki je na Twitterju zapisal: "Srce boli, ko vidiš takšen Juventus. Zgodovina in ta dres si zaslužita ljubezen, spoštovanje, strast in profesionalizem. Zbudite se vsi skupaj!"

Brez milosti je bil tudi legendarni trener Juventusa in Milana, Fabio Capello, ki je spregovoril za Sky Sport Italia: "Juventus je odigral sramotno, v prvem polčasu jih sploh ni bilo. Brez idej, tako kot prejšnji teden v Vidmu. Milan je opravil svoje delo, a brez da bi mu uspelo kaj zapletenega. Manjkalo jim je agresivnosti. Obe ekipi sta naredili toliko napak pri podajah v prvem polčasu, da sem se vprašal, če sta sploh dovolj dobri za igranje v Superligi."