'Juve' z zmago nad Interjem zavzel vrh prvenstvene razpredelnice

'Juve' je povedel že v četrti minuti s sijajnim zadetkom Paula Dybale po podaji Miralema Pjanića , pet minut pozneje pa bi lahko Cristiano Ronaldo še povišal vodstvo svojega moštva, a je žoga zadela vratnico. Po igranju z roko v lastnem kazenskem prostoru sicer izjemnega nizozemskega branilca Matthijsa de Ligta so domači že v 18. minuti po uspešno izvedenem strelu z bele točke Lautara Martineza izid izenačili na 1:1. Še pred odhodom na veliki odmor bi črno-beli lahko povedli z 2:1, a je bil podajalec pri nesojenem zadetku Cristiana Ronalda Dybala po pregledu video posnetka v nedovoljenem položaju.

Prvo večjo priložnost v nadaljevanju so zapravili Milančani, ko je po strelu Vecina žoga na poti v mrežo zadela gostujočega branilca de Ligta in končala v vratnici. V trenutkih prevlade Interja pa so znova 'pičili' gostje prek Gonzala Higuaina v 80. minuti za novo vodstvo Juventusa z 2:1. Le dve minuti pozneje bi lahko varovanci Antonia Conteja znova izenačili izid, a je bil vratar Szczesny ob poskusu Vecina na pravem mestu.



Italijansko državno prvenstvo, 7. krog, izid:

Inter Milano - Juventus1:2 (1:1)