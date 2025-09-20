Svetli način
Nogomet

Vodilni Juventus prvič v sezoni ni zmagal, Milan prepričljiv v Vidmu

Verona, 20. 09. 2025 22.55 | Posodobljeno pred 11 dnevi

M.J. , STA
V četrtem krogu italijanske Serie A je torinski Juventus, ki je pred tem osvojil maksimalni točkovni izkupiček, gostoval v Veroni in remiziral (1:1). Nogometaši Udineseja pa so brez pomoči poškodovanega slovenskega reprezentanta Sandija Lovrića gostili Milan in izgubili z 0:3.

Verona vs Juventus
Verona vs Juventus FOTO: Sofascore.com

V Vidmu so Milančani zmagali po tem, ko sta se med strelce vpisala Christian Pulišić v 39. in 53. minuti ter Youssouf Fofana v 46. minuti. Pulišić se je pri golu slednjega vpisal še med podajalce. Milan se je s tretjo zaporedno zmago povsem približal vrhu lestvice, za dve točki je preskočil tudi tekmeca, ki je doživel sploh prvi poraz v sezoni.

Juventus je v Verono prišel v vlogi favorita in tudi hitro povedel, ko je v 19. minuti Francisco Conceciaco zadel z nizkim strelom z roba kazenskega prostora. Čeprav so gosti imeli žogo v svoji posesti več kot 70 odstotkov časa, pa so bili v napadu celo manj konkretni kot domači, ti so na koncu zbrali več strelov. Že ob koncu prvega polčasa je Verona tudi postavila končni izid, ko je z bele pike zadel Gift Orban.

Pred tem je Bologna premagala Genoo z 2:1, potem ko je pripravila preobrat z goloma Santiaga Castra v 73. in Riccarda Orsolinija, ki je v 99. minuti unovčil enajstmetrovko. V petek je Lecce doma izgubil proti Cagliariju z 1:2.

Izidi, 4. krog:
Lecce - Cagliari 1:2 (1:1)
Tiago Gabriel 5.; Belotti 33., 71./11-m

Bologna - Genoa 2:1 (0:0)
Castro 73., Orsolini 99./11-m; Ellertsson 63.

Verona - Juventus 1:1 (1:1)
Orban 44./11m; Conceicao 19.

Udinese - Milan 0:3 (0:1)
Pulišić 39., 53. Fofana 46. 
(Sandi Lovrić zaradi poškodbe ni igral za Udinese)

