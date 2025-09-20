Vodilni Juventus prvič v sezoni ni zmagal, Milan prepričljiv v Vidmu

V Vidmu so Milančani zmagali po tem, ko sta se med strelce vpisala Christian Pulišić v 39. in 53. minuti ter Youssouf Fofana v 46. minuti. Pulišić se je pri golu slednjega vpisal še med podajalce. Milan se je s tretjo zaporedno zmago povsem približal vrhu lestvice, za dve točki je preskočil tudi tekmeca, ki je doživel sploh prvi poraz v sezoni.

Juventus je v Verono prišel v vlogi favorita in tudi hitro povedel, ko je v 19. minuti Francisco Conceciaco zadel z nizkim strelom z roba kazenskega prostora. Čeprav so gosti imeli žogo v svoji posesti več kot 70 odstotkov časa, pa so bili v napadu celo manj konkretni kot domači, ti so na koncu zbrali več strelov. Že ob koncu prvega polčasa je Verona tudi postavila končni izid, ko je z bele pike zadel Gift Orban.

Pred tem je Bologna premagala Genoo z 2:1, potem ko je pripravila preobrat z goloma Santiaga Castra v 73. in Riccarda Orsolinija, ki je v 99. minuti unovčil enajstmetrovko. V petek je Lecce doma izgubil proti Cagliariju z 1:2.

Izidi, 4. krog:

Lecce - Cagliari 1:2 (1:1)

Tiago Gabriel 5.; Belotti 33., 71./11-m



Bologna - Genoa 2:1 (0:0)

Castro 73., Orsolini 99./11-m; Ellertsson 63.

Verona - Juventus 1:1 (1:1)

Orban 44./11m; Conceicao 19.



Udinese - Milan 0:3 (0:1)

Pulišić 39., 53. Fofana 46.

(Sandi Lovrić zaradi poškodbe ni igral za Udinese)