Juve še bližje novemu naslovu, Buffon absolutni rekorder Serie A

Nogometaši stare dame so odlično odprli mestni derbi in povedli že po treh minutah. Akcijo je začel Juan Cuadrado , ki je v kazenskem prostoru zaposlil Paula Dybala , "vroči" Argentinec pa je odlično odreagiral, po uspešnem preigravanju je sprožil proti vratom Salavatoreja Siriguja , ki ni imel možnosti, saj je žoga ob tem malce spremenila smer. Juventus, ki ga v nadaljevanju sezone čaka tekma Lige prvakov, ko bo v dvoboju osmine finala proti Lyonu lovil gol zaostanka s prve tekme v Franciji, je po hitrem vodstvu nadaljeval z obleganjem vrat mož v bordo dresih. Vnovič je bil ob Dybali v napadu razigran in tudi ves čas nevaren Cristiano Ronaldo , ki je v zadnjem času občutno dvignil formo, tako da so branilci Torina ves čas pod pritiskom. Po veliki premoči gostiteljev v prvih dvajsetih minutah igre so v nadaljevanju do sape prišli tudi Torinčani, še najbolj aktiven pa je bil (pričakovano) kapetan in italijanski reprezentant Andrea Belotti , a hujše nevarnosti pred vrati Gianluigija Buffona , ki je bil na golu Juventusa na prvenstveni tekmi prvič po decembru 2019, ni bilo. Dvainštiridesetletni član Juventusa je na mestnem derbiju s Torinom vpisal že 648. nastop, s čimer je za enega prehitel dosedanjega rekorderja, legendo Milana Paola Maldinija .

Domači nogometaši so po pol ure igre svojo prednost podvojili. Začetnik akcije Ronaldo, zadetek pa je po lepem preigravanju in diagonalnem strelu podpisal Kolumbijec Cuadrado (2:0). Torino je do gola priključka prišel po srečno dobljeni enajstmetrovki, ko je z roko (nehote) igral Matthijs de Ligt, strel z bele pike pa je v gol pretvoril Andrea Belotti. Nizozemski branilec je zakrivil že četrto enajstmetrovko v sezoni. Zadetek v izdihljajih prvega dela je pričakovano blagodejno vplival na goste, ki so podjetno začeli drugi polčas, a jih je umiril zadetek Criatiana Ronalda iz prostega strela. Tudi Portugalec je, tako kot Dybala, zadel četrtič zapored in sploh prvič v dresu Juventusa, ko gre za gole iz prostih strelov. Za premierni gol je potreboval 43 poskusov. Ronaldo je dosegel svoj 25 zadetek v sezoni Serie A. Tretji gol v mreži je goste povsem potrl in favorizirani Juve je brez težav tekmo pripeljal do nove zmage in napravil pomemben korak k novemu naslovu italijanskega prvaka.

Izid:

Juventus - Torino 4:1(2:1)

Dybala 3., Cuadrado 30., Ronaldo 61., Djidji 87./ag; Belotti 45./11-m