Juventus po zmagi proti Laziu še bližje devetemu zaporednemu naslovu

Podobno je že v zgodnji fazi tekme z glavo vratnico zadel tudi Brazilec Alex Sandro. Juventus je v nadaljevanje odlično vstopil, močno pritisnil na gostujoča vratarThomasa Strakoshein prišel tudi v vodstvo po uspešno izvedeni enajstmetrovki Cristiana Ronalda, z roko je igralBastos, rezultatsko prednost pa hitro oplemenitil po protinapadu, ko sta Ronaldo in Paulo Dybala sama stekla pred gostujoča vrata in 35-letni Portugalec je podpisal 30. prvenstveni zadetek v sezoni, kar 22 jih je dosegel v tem koledarskem letu. Tudi sicer je bil Ronaldo ves čas zelo aktiven, med drugim z glavo zadel okvir vrat in imel še nekaj zrelih priložnosti. Sinje-modrim je upanje na kakšno točko v Piemontu vlil gol z bele pike Immobileja, prekršek je storil kapetan stare dame Leonardo Bonucci, a v zadnjih minutah gostom ni uspelo izenačiti in še peto tekmo zapored so Rimljani ostali brez zmage. Juventus je prekinil niz treh dvobojev brez polnega izkupička in s tremi točkami verjetno že naredil odločilni korak z devetemu zaporednemu naslovu. Štiri kroge pred koncem ima pred prvim zasledovalcem Interjem osem točk naskoka.