Juve v finišu do zmage v mestnem derbiju

Nogometaši Juventusa so v sedmem krogu italijanskega prvenstva v mestnem obračunu premagali Torino z 1:0 in se po bledem uvodu v sezono počasi prebijajo proti vrhu lestvice. Salernitana slovenskega vratarja Vida Belca, ki je branil celo tekmo, je dosegla prvo zmago, potem ko je na kolena položila Genoo z 1:0. "Derby della Mole" v Torinu se je končal z zmago stare dame. V prvem polčasu so bili izbranci gostujočega trenerja Massimiliana Allegrija v podrejenem položaju, v drugi polovici tekme pa so zaigrali veliko bolje. Odločilni in zmagoviti gol je po natančnem in močnem strelu z roba kazenskega prostora dosegel Manuel Locatelli v 86. minuti. Salernitana je na današnji prvi tekmi premagala Genoo z 1:0, mož odločitve za prvo zmago v tej sezoni pa je bil Milan Đurić v 66. minuti. Cagliari in Venezia sta se že v petek razšla z nedoločenim izidom 1:1. Slovenski reprezentant Domen Črnigoj je igral v prvem polčasu za Venezio.