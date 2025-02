Kolo Muani Juventusu priskrbel tri točke v Comu

V soboto bodo tekme Verona - Atalanta, Empoli - Milan in Torino - Genoa, v nedeljo bo Venezia Domna Črnigoja gostila Romo, Udinese Jake Bijola, Sandija Lovrića in Davida Pejičića pa bo gostoval pri vodilnem Napoliju. Preostali nedeljski pari so Cagliari - Parma, Lazio - Monza in Lecce - Bologna, krog pa bosta z derbijem kroga v ponedeljek končala Inter in Fiorentina.

Juventus je na 24 tekmah vpisal devet zmag, en poraz in kar štirinajst remijev. S tekmo več ima 43 točk in zaseda 4. mesto na prvenstveni lestvici, po zmagi nad Comom je prehitel Lazio in Fiorentino. Tretjeuvrščeni Atalanti, ki jo v soboto čaka obračun z Verono, se je približal na štiri točke. Na vrhu ostajata Napoli s 54 točkami in Inter z 51.