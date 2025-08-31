Svetli način
Nogomet

Udinese s tremi točkami iz Milana, srbska naveza priigrala zmago Juvetu

31. 08. 2025 21.07

Avtor
STA
Nogometaši Juventusa, 36-kratni italijanski prvaki, imajo po dveh krogih novega prvenstva popoln izkupiček. Na gostovanju v Genovi so varovanci Igorja Tudorja popoldan slavili z golom Srba Dušana Vlahovića v 73. minuti z 1:0. S kota mu je lepo podal reprezentančni kolega Filip Kostić. Zatem je Inter doma presenetljivo izgubil proti Udineseju z 1:2.

Srbska nogometaša sta se izkazala za jokerja, saj sta v igro skupaj vstopila šele v 62. minuti in poskrbela za končno odločitev. Vlahović je dosegel že drugi gol, saj je bil natančen tudi v prvem krogu na tekmi s Parmo, skupno pa jubilejni 60. gol v dresu Juventusa. Blizu točke so bili v izdihljajih tekme tudi gostitelji, a je žogo po strelu Patrizia Masinija ustavila prečka.

Inter - Udinese
Inter - Udinese FOTO: Profimedia

Zvečer bi se lahko vodilnim s šestimi točkami pridruži še podprvak milanski Inter, ki je gostil Udinese slovenskega reprezentanta Sandija Lovrića in mladega Davida Pejičića, ki pa nista dobila priložnosti.

Čeprav so Milančani povedli z golom Nizozemca Denzela Dumfriesa v 17. minuti, je Udinese slavil z 2:1. Še pred polčasom sta za preobrat poskrbela Keinan Davies z enajstmetrovke (29.) in Francoz Arthur Atta (40.). Inter je napadal, si ustvarjal priložnosti, a izid se ni spremenil. Federico Dimarco je v 56. minuti dosegel celo gol, a ga je sodnik po ogledu posnetka razveljavil.

Že po naslednjem krogu bo spet vroče drugače, ko se bosta v derbiju kroga pomerila prav Juventus in Inter.

Genoa je med tremi ekipami, ki v novi sezoni serie A še ni dosegla gola. To velja tudi za Torino, ki se je popoldan s Fiorentino razšel z 0:0.

Zvečer je bil strelsko razpoložen tudi Lazio, ki je za prvo zmago v prvenstvu s 4:0 ugnal Verono. Mrežo gostov je načel Matteo Guendouzie v tretji minuti. V 10. je na 2:0 povišal Mattia Zaccagni, v 41. pa na 3:0 Valentin Castellanos, asistent pri prvih dveh golih, V drugem delu je v 82. minuti za končni izid poskrbel Boulaye Dia.

nogomet serie a udinese inter juventus
