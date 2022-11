Juventus boli, da ne sodi več med evropske velikane

Z nocojšnjimi tekmami bo padel zastor nad skupinskim delom Lige prvakov. Od 20.40 dalje bomo na Kanalu A in VOYO prenašali derbi skupine H med Juventusom in PSG. Mnogi so pričakovali, da se bodo prav Torinčani in Parižani med seboj udarili za prvo mesto, a so nogometaši stare dame po štirih porazih brez možnosti za napredovanje. Da so v zadnjem času izgubili stik z evropsko nogometno smetano, priznava tudi njihov trener Massimilano Allegri.

Za nogometaši Juventusa je skromen prvi del sezone. Ostali so brez pomladi v Ligi prvakov, v Serie A pa zasedajo skromno sedmo mesto. FOTO: AP Prvič v trenerski karieri se je Massimilianu Allegriju zgodilo, da njegovo moštvo ni napredovalo med 16 najboljših v Ligi prvakov. Juventus je namreč po petih krogih pri vsega treh točkah in se bo moral proti favoriziranemu PSG-ju še kako potruditi, da sploh ujame tretje mesto in pomlad v Ligi Evropa. Maccabi iz Haife, ki so ga številni odpisali, še preden se je začel skupinski del, ima namreč prav toliko točk kot Juventus in – vsaj na papirju – lažjega nasprotnika. "Zelo frustrirajoče je, da se ne moremo več primerjati z najboljšimi ekipami v Evropi," je na torkovi novinarski konferenci priznal Allegri. "Ampak sedaj se moramo povsem osredotočiti na naslednji tekmi: najprej proti PSG-ju v Ligi prvakov, nato proti Interju v Serie A." Če Benfica na drugi tekmi skupine H, kot se to pričakuje, premaga Maccabi, potem bo Juventus na račun boljše gol razlike osvojil tretje mesto, četudi izgubi proti Parižanom. Liga Evropa za vsako ceno Največji klubi so Ligo Evropa v prejšnjih letih pogosto dojemali kot nujno zlo, odkar pa slavje v drugorazrednem evropskem tekmovanju prinaša uvrstitev v Ligo prvakov, temu ni več tako. "Za vsako ceno moramo sezono nadaljevati v Ligi Evropa," je zatrdil 24-letni osrednji branilec Federico Gatti, ki je v Ligi prvakov debitiral v prejšnjem krogu, ko je Juventus po porazu proti Benfici dokončno zapravil vse možnosti za uvrstitev v osmino finala. Podobnega mnenja je tudi Allegri. "To danes (v torek, op. a.) je zares čudna novinarska konferenca. Prva, na kateri sem brez možnosti, da sezono nadaljujem v Ligi prvakov. A vsaka situacija ponuja nove možnosti. Če se nam uspe uvrstiti v Ligo Evropa, bomo skušali priti čim dlje, a o tem bomo razmišljali šele med reprezentančnim premorom," je povedal trener, ki je z Juventusom med letoma 2015 in 2019 osvojil pet zaporednih naslovov italijanskega prvaka. O tem, kaj bo ključ do uspeha proti favoriziranemu PSG-ju, ki v tej sezoni zaenkrat igra odlično, pa je dodal: "Odigrati bomo morali inteligentno in taktično zrelo. V Parizu smo jim iz dveh situacij, ki bi se jima lahko izognili, podarili dva zadetka. Tega si ne bomo smeli več dovoliti. Potrebovali bomo samozavest, kot smo jo pokazali proti Lecceju." Juventus je na gostovanju na jugu Italije v soboto slavil z 1:0, potem ko je edini gol na tekmi dosegel rezervist Nicolo Fagioli. Navijačem stare dame pa lahko poleg že omenjene zmage optimizem vliva tudi podatek, da PSG proti Juventusu na Apeninskem polotoku sploh še nima zmage. Na štirih tekmah je trikrat izgubil in enkrat remiziral. Ali bodo Lionel Messi in druščina nocoj uspeli prekiniti neugodno tradicijo, si boste lahko od 20.40 dalje ogledali na Kanalu A in VOYO. Danes se končuje skupinski del Lige prvakov.