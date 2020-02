Remi na San Siru: Ronaldo rešil Juve pred porazom

Dinamičen prvi polčas, z obilo obetavnih situacij pred obema goloma, nekaj več od igre so imeli domači rdeče-črni, se je končal brez zadetkov. Še najlepšo priložnost za gostitelje je imel Hrvat Ante Rebić, a je bil veteran v vratih Juventusa Gianluigi Buffonob njegovem poskusu "iz prve" zanesljiv. Torinčani so pričakovano v napadu največ poskušali s Cristianom Ronaldom, ki je bil željan igre, a ves čas dobro pokrit, tako da v prvem delu Portugalec ni bil posebej nevaren za domača vrata. Pri Juvetu je bil največ pri žogi Paulo Dybala, ki ga je bilo videti po celem igrišču, vendar prave podpore s strani soigralcev ni imel. Milan je drugi polčas začel še bolj agresivno in napadalno in že po nekaj minutah se je Rebić vnovič znašel v lepi priložnost, a je bil v situaciji "ena na ena" spet uspešnejši Buffon. Hrvat je v 60. minuti vendarle prišel do gola, ko je bil spreten v gostujočih pet metrov in iz prve, podal je Samu Castillejo, neubranljivo zadel (1:0). Gostje so v nadaljevanju, ob spremembi taktike in igralskih osvežitvah, zaigrali precej bolj napadalno, Milan pa je bil zadovoljen z minimalnim vodstvom, zato se v napadu ni posebej naprezal. Gostitelji so se še bolj potegnili v obrambo po izključitviThea Hernandezadvajset minut pred koncem tekme. Gostom kaj prida ni pomagala tudi številčna premoč, saj so bili poskusi stare dame bolj ali manj jalovi. Torinčani so se do izenačenja dokopali v sodnikovem podaljšku, ko so precej srečno prišli do enajstmetrovke. Ronaldo je poskušal s škarjicami, pri čemer je žoga v roko zadela Davideja Calabrioin ob pomoči VAR-a je sodnik pokazal na belo piko. Najstrožjo kazen je zanesljivo izvedel prav Cristiano Ronaldo (1:1).



Izid:

Milan - Juventus 1:1 (0:0)

Rebić 60.; Ronaldo 90./11m

RK. Theo Hernandez 71.