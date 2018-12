Juventusov niz zmagoslavij v prvenstvu se nadaljuje, Spal na krilih Kurtića

Varovanci Massimiliana Allegrija so z novo zmago še potrdili svojo prevlado v prvenstvu, v 14. krogu Serie A so napolnili mrežo Fiorentine. Prva priložnost za vodstvo se je pokazala v 25. minuti, ko je po akciji Juventusa v kazenskem prostoru eden izmed domačih branilcev moral posredovati z roko. Delivec pravice Daniel Orsato je po pregledu posnetka odločil, da se tekma nadaljuje, kljub pritoževanju nogometašev stare dame, ki so glasno protestirali. To jih je očitno še bolj spodbudilo, saj so šest minut po incidentu zatresli mrežo nasprotnika. Po dvojni podaji z Paulom Dybalajem se je z diagonalnim strelom v levi kot vrat med strelce vpisal Rodrigo Bentancur.

Za drugi zadetek so morali gostujoči navijači počakati vse do sredine drugega polčasa. V 69. minuti se je po predložku s strani nogo podstavil Giorgio Chiellini, žoga pa je v zavitem loku odletela proti oddaljeni vratnici za hrbet domačega vratarja. Z glavo je ni prestregel niti Cristiano Ronaldo, ki je skočil visoko v zrak. Zato pa je Portugalec v 79. minuti le dobil priložnost za zadetek. Po igranju z roko enega izmed domačih igralcev v kazenskem prostoru je z bele točke suvereno postavil končnih 0:3.