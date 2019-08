Juventus sezono začel z zmago

Osemkratni zaporedni italijanski prvaki iz Torina so novo sezono Serie A začeli na gostovanju pri Parmi. Juventus, ki je močno trgoval med poletnim prestopnim rokom, je uvodno tekmo sezone odigral na gostovanju pri Parmi. Torinčani so bili celo tekmo veliko boljši, a so na koncu slavili le z golom razlike (1:0). Edini zadetek je podpisal kapetan Juventusa Giorgio Chiellini.

Miralem Pjanić in Cristiano Ronaldo FOTO: AP Močno kadrovsko prevetreni Juventus je novo sezono italijanskega prvenstva začel pri stari znanki Parmi. Poleg številnih novih obrazov v slačilnici serijski italijanskih prvakov je v novi sezoni nov tudi trener. Massimiliano Allegrije po petih izjemno uspešnih letih zapustil črno bele, na klopJuvetapa je sedel Maurizio Sarri. Slednji zaradi bolezni, v zadnjih dneh namreč preboleva pljučnico, moštva na prvih dveh tekmah ne bo vodil z roba igrišča. Vloga glavnega trenerja na tekmi s Parmo je pripadla njegovemu prvemu pomočniku Giovanniju Martuscielliju. Juve je gospodaril celo tekmo, a v polno zadel le enkrat, ko je bil v gneči najbolj priseben torinski kapetan Giorgio Chiellini. V prvem polčasu je v polno zadel sicer zelo vidni in tudi razpoloženi Cristiano Ronaldo, vendar je VAR zaradi milimetrskega nedovoljenega položaja njegov gol razveljavil. V drugem polčasu so poskušali tudi gostitelji, imeli nekaj obetavnih situacij pred vrati črno-belih, a brez uspeha. Juventus je tako na otvoritvi v sezono prišel do vseh treh točk.



Izid:

Parma -Juventus 0:1 (0:1)

Chiellini 21.