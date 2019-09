V tretjem krogu Serie A sta se v Firencah pomerila domača Fiorentina in serijski italijanski prvak Juventus.Torinčani, ki jih v sredo čaka veliki spektakel v Ligi prvakov proti madridskemu Atlelticu našega Jana Oblaka, tekmo pa bomo prenašali na Kanalu A in VOYO, so na vročem gostovanju zgolj remizirali (0:0).