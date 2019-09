Juventus tudi brez Ronalda do novih treh točk

Brescia, novopečeni prvoligaš, je novo sezono italijanske Serie A odlično začela in po nekaj krogih držala zelo visoko četrto mesto. ob tem so se navijači modrih razveselili prihoda kontroverznega zvezdnika Maria Balotellija, ki je prav proti Juventusu prvič začel od prve minute. Gostitelji se serijskih italijanskih prvakov, ki so nastopili brez prvega moža Cristiana Ronalda niso ustrašili in celo povedli prvič, ko so resneje prešli sredino. Ob zadetku bi prav gotovo moral bolje posredovati Juventusov vratar Wojciech Szczesny. Po prejetem zadetku so gostje pričakovano zagospodarili, povsem prevzeli kontrolo nad igro, imeli skorajda ves čas žogo v svoji posesti, a izenačili ob prekinitvi in to po doseženem avtogolu. V nadaljevanju je bila premoč gostov iz Torina še bolj očitna. Juve je pletel mrežo pred domačimi vrati, a vnovič zadel iz prekinitve. Z roba kazenskega prostora je najprej poizkusil Paulo Dybala, a zadel živi zid, nato pa je učinkovito sprožil Miralem Pjanić in stari dami je uspel rezultatski zasuk in tudi končna zmaga za nove tri prvenstvene točke. .



Izid:

Brescia - Juventus 1:2 (1:1)

Donnarumma 4.; Chancellor 40./ag, Pjanić 61.