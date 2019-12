Juventus le do remija proti Sassuolu

Juventus tudi po 14. krogu Serie A ostaja neporažen, to je tretji remi v sezoni. Zbrali so 36 točk in imajo dve dve več od prvega zasledovalca, milanskega Interja (ki ima tekmo manj). Trener Maurizio Sarri je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Gianluigi Buffon, Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanić, Emre Can, Federico Bernardeschi; Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo.

tekma

Kapetan stare dame Leonardo Bonucci je dosegel vodilni gol za Juventus, ko je z roba kazenskega prostora natačno zadel spodnji kot vrat Sassuola. To je bilo v 20. minuti, a vodstvo gostiteljev je trajalo le dve minuti, v 22. minuti je izenačil Jeremie Boga, to je bil tudi izid prvega polčasa.

Na začetku drugega polčasa so v vodstvo v 47. minuti prišli gosti, uspešen je bil Francesco Caputo. Izenačenje Juventusa je sledilo v 68. minuti, ko je enajstmetrovko po prekršku nad Dybalo (vstopil je v igro na začetku drugega polčasa) izkoristil Cristiano Ronaldo. Juventus je imel še nekaj priložnosti, a je ostalo pri neodločenem izidu.