Nogomet

Juventus boljši od Napolija, Roma in Milan brez zmagovalca

Torino, 25. 01. 2026 23.12 pred 20 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Juventus prišel do treh točk v Cremoni.

Prvi nedeljski derbi 22. kroga italijanske nogometne lige med Juventusom in branilcem naslova Napolijem je dobil torinski klub s 3:0. Večerni drugi derbi kroga med Romo in Milanom se je končal brez zmagovalca in z delitvijo točk (1:1).

Juventus, ki pod Lucianom Spallettijem kljub porazu v prejšnjem krogu proti Cagliariju kaže boljše predstave, je bil v prvem polčasu nevarnejši tekmec, imel nekaj priložnosti, prek Khephrena Thurama zadel tudi vratnico, edini gol pa je prispeval Jonathan David v 22. minuti. V drugem polčasu so Torinčani dokončali delo, neapeljsko mrežo sta zadela še Kenan Yildiz v 77. in Filip Kostić z nizkim strelom z 20 metrov v 86. minuti.

Luciano Spalletti
Luciano Spalletti
FOTO: Uefa

Milan in Roma sta se razšla brez zmagovalca. Goste iz Milana je v vodstvo v 62. minuti po podaji Luke Modriča popeljal Koni De Winter. Za prvi remi Rome v letošnji sezoni, za Milan je to že osmi, je bil z enajstmetrovke v 74. natančen Lorenzo Pellegrini.

Pred tem je Sassuolo z 1:0 odpravil Cremonese, Alieu Fadera je zadel že v tretji minuti, Atalanta je s 4:0 premagala Parmo, Gianluca Scamacca z bele pike in Marten de Roon sta zadela v prvem, Giacomo Raspadori in Nikola Krstović pa v drugem polčasu. Genoa je pred domači gledalci ugnala Bologno, potem ko je Junior Messias zmagoviti gol dosegel 91. minuti. Bolonjska zasedba je od 56. minute igrala brez izključenega vratarja Lukasza Skorupskega.

V petek je vodilni Inter s 6:2 odpravil zadnjeuvrščeno Piso, v soboto je Como s 6:0 odpihnil Torino, Fiorentina je doma z 1:2 izgubila proti Cagliariju, Lecce in Lazio pa sta se razšla z 0:0.

V ponedeljek bo še predzadnja Verona gostila Udinese Sandija Lovrića.

Na vrhu ima Inter 52 točk, mestni tekmec Milan na drugem mestu 47. Tretja Roma in četrti Napoli sta pri 43, Juventus pri 42, šesti Como pa pri 40 točkah.

