Juve do popolnega preobrata v Liguriji, gol za prvo zmago zabil branilec de Ligt

Juventus je gostovanje v La Spezii začel dobro, v vodstvo je prišel po zadetku Moisa Keana v 28. minuti, ko je sprožil z razdalje in zabil s pomočjo vratnice. A nato je že čez pet minut sledil šok, ko je domača zasedba zagrozila z ganskim napadalcem Emmanuelom Quartsinom Gyasijem. 27-letnik je z leve strani kazenskega prostora uprizoril pravcato mojstrovino, projektil z desnico, ki se je odbil od enega od Juvetovih branilcev, pa je povsem presenetil vratarja "stare dame". Pod krasen zadetek se je v drugem polčasu najprej podpisal Janis Antiste. Vsega 19-letni napadalec Spezie je po lepi podaji 23-letnega italijanskega vezista Giulia Maggiora prebil Juventusovo obrambo in nato z desnico našel še vratarja Wojciecha Szczesnyja, ki je bil pri strelu mladega Francoza slabo postavljen.

V 66. minuti pa je Juventusu le uspelo izenačiti, in sicer po pravcati zmedi v kazenskem prostoru Spezie. Zmedo je izkoristil Federico Chiesa, do katerega je žoga prišla precej srečno, nato pa je izjemno preigral obrambo in matiral še nemočnega Jeroena Zoeta. Le pet minut pozneje pa je Juventus prišel do popolnega preobrata: po akciji iz kota – podajal je Paulo Dybala – je ob neposrečenem izbijanju Dimitriosa Nikolauja žoga prišla na nogo Matthijsa de Ligta, ki jo je spretno poslal za hrbet Zoeta. Prav gol de Ligta se je izkazal za odločilnega, Juventus pa se je tako dokopal do svoje prve zmage v aktualni sezoni Serie A.

Salernitana do prve točke

Salernitana, ki je bila do tega kroga brez točke na zadnjem mestu, je že po slabe pol ure prišla na rob novega poraza, potem ko je njeno mrežo dvakrat zatresel Nikola Kalinić. Belec je bil obakrat bolj ali manj brez moči. V igro pa se je vrnila ob koncu prvega polčasa, ko je zaostanek zmanjšal Cedric Gondo. V 76. minuti pa je domače razveselil še Mamadou Coulibaly, ki je poskrbel za izenačenje in prvo točko v sezoni.

Izid:

Spezia – Juventus 2:3 (1:1)

Gyasi 33., Antiste 49.; Kean 28., Chiesa 66., de Ligt 72.