Juventus do zadnje italijanske vstopnice za Ligo prvakov

Poleg Juventusa, kateremu je z uspešno izvedeno enajstmetrovko v 73. minuti Ligo prvakov zagotovil Manuel Locatelli, bodo med evropsko elito igrali še prvak Napoli, Inter in Atalanta.

Torinčani pa so se za to pošteno namučili, saj je Venezia povedla že v drugi minuti, Kenan Yildiz in Randal Kolo Muani pa sta še pred odhodom na odmor poskrbela za preobrat. V 55. minuti so domačini ponovno izenačili, nato pa je kapetan poskrbel za slavje nogometašev stare dame.

Na koncu peta Roma je sicer v gosteh ugnala Torino z 2:0, a bo v prihodnji sezoni igrala v Ligi Evropa. Je pa do zasuka prišlo v lovu na šesto mesto in kvalifikacije za Konferenčno ligo, kjer bo igrala Fiorentina, ki je s 3:2 v gosteh ugnala Udinese po golu odrešitve Moiseja Keana v 82. minuti. Pri Videmčanih je Jaka Bijol v prvem polčasu prejel dva rumena kartona in predčasno sklenil obračun, Sandi Lovrić pa ni imel pravice nastopa po doseženi kvoti kartonov na prejšnjih tekmah.

Fiorentina je s tem izkoristila spodrsljaj Lazia, ki je potreboval točko proti Lecceju, a doma izgubil z 1:0. Z zmago je Lecce tudi obstal med elito, Lazio pa ostal brez Evrope v prihodnji sezoni. V boju za obstanek je bil tudi Empoli, a je doma izgubil proti Veroni z 1:2. Tudi ob zmagi pa bi zaradi slabšega medsebojnega izkupička potegnil kratko proti Lecceju.