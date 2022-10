Juventus doma nadigral Bologno

Edini zadetek za Atalanto je dosegel Ademola Lookman po asistenci Luisa Muriela v 59. minuti. Nogometaši Atalante tako ostajajo neporaženi v tej sezoni. Na osmih tekmah so vpisali šest zmag in dva remija.

Juventus te sezone ni najbolje začel in je trenutno šele sedmi. Do zdaj so štirikrat remizirali, danes pa so prišli do tretje zmage. Za staro damo je v prvem polčasu udarila srbska naveza. V 24. minuti je po podaji Dušana Vlahovića za vodstvo poskrbel Filip Kostić. V drugem polčasu je Vlahović asistenci dodal še gol in povišal prednost Torinčanov. Juventus je celotno srečanje prevladoval, vse dvome o zmagovalcu pa je tri minute kasneje razblinil Arkadiusz Milik.

Na prvi nedeljski tekmi je Lazio brez težav s 4:0 premagal Spezio. V prvem polčasu je že v tretji minuti najprej Ciro Immobile zastreljal enajstmetrovko, nato pa sta zadela Mattia Zaccagni in Alessio Romagnoli. V drugem polčasu je dva zadetka dodal še Sergej Milinković-Savić. Tudi Lazio se na začetku sezone nahaja visoko v serie A. Na tretjem mestu za tri točke zaostaja za vodilno dvojico.

Visoko domačo zmago so vpisali tudi nogometaši Sassuola, pet zadetkov so nasuli Salernitani. Novinec med elito, Monza pa je danes zabeležil svojo drugo zmago. Na gostovanju je premagal Sampdorio s 3:0, ki tako ostaja na dnu lestvice še brez zmage in le dvema točkama.

Druga novinca v italijanskem prvenstvu, Lecce in Cremonese pa sta se danes razšla z neodločenim izidom 1:1. Tudi Cremonese še čaka na prvo zmago v sezoni. Zaenkrat so na osmih tekmah trikrat remizirali in petkrat izgubili.

Italijansko prvenstvo, 8. krog, izidi:

Napoli - Torino 3:1 (3:1)

Inter Milano - Roma 1:2 (1:1)

(Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter).

Empoli - AC Milan 1:3 (0:0)

(Petar Stojanović je igral celo tekmo za Empoli; Lovra Štubljarja zaradi poškodbe ni bilo v kadru Empolija).

Lazio - Spezia 4:0 (2:0)

Sampdoria - Monza 0:3 (0:1)

Sassuolo - Salernitana 5:0 (2:0)

Lecce - Cremonese 1:1 (1:1)

Atalanta - Fiorentina 1:0 (0:0)

Juventus - Bologna 3:0 (1:0)