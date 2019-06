Juventus ima novega trenerja: Sarri podpisal za tri sezone

Massimiliana Allegrija, ki je nadaljeval zmagoviti niz Juventusa v državnem prvenstvu in se z njim v petih sezonah dvakrat prebil do finala Lige prvakov, bo na klopi "stare dame" v skladu z napovedmi nasledil devet let starejši Maurizio Sarri. 60-letnega strokovnjaka po rodu iz Neaplja so pri belo-črnih v nedeljo popoldne le potrdili za novega glavnega trenerja, s katerim so podpisali triletno pogodbo, Juve pa bo moral njegovemu dosedanjemu delodajalcu plačati okoli šest milijonov evrov odškodnine.

Direktorica Chelseaja Marina Granovskaia je med razlogi za slovo nekdanjega trenerja Empolija in velikega Juventusovega tekmeca Napolija navedla tudi njegovo željo, da je bližje staršem.