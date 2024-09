Bayern s pomočjo Kana uničil Dinamo, Juventus in Real zanesljivo

Začela se je prenovljena nogometna liga prvakov. Real Madrid, branilec naslova v najbolj imenitnem evropskem klubskem tekmovanju, je v uvodnem krogu ugnal Stuttgart s 3:1. Bayern se je poigral z Dinamom in slavil kar z 9:2, zmagali so tudi Juventus, Aston Villa, Liverpool ter Sporting Lizbona.

Statistika tekme Bayern - Dinamo FOTO: Sofascore.com icon-expand

Petnajstkratni zmagovalci lige prvakov in nekdanjega pokala državnih prvakov iz španske prestolnice so se morali pošteno potruditi, da so zlomili odpor tekmecev iz Stuttgarta. Nemško mrežo je prvi zatresel francoski zvezdnik Kylian Mbappe (46.), na 1:1 pa je izenačil nemški reprezentant Deniz Undav (68.). Mir v špansko hišo sta v zadnjem delu tekme prinesla nemški branilec Antonio Rudiger (83.) in Brazilec Endrick (90.+6).

Kylian Mbappe in Antonio Rudiger FOTO: AP icon-expand

Na stadionu San Siro je Liverpool ugnal Milan s 3:1. Gostitelji so povedli že v tretji minuti po golu Američana Christiana Pulisica, nato pa so na igrišču zagospodarili nogometaši iz mest Beatlov. V 20. minuti je izenačil Francoz Ibrahima Konate, za 2:1 je zadel Nizozemec Virgil van Dijk (41.), končni izid pa je v drugi polovici tekme postavil Madžar Dominik Szoboszlai (67.).

Statistika tekme Juventus - PSV FOTO: Sofascore.com icon-expand

Bayern je z učinkovito predstavo premagal zagrebški Dinamo kar z 9:2 in tretjič v ligi prvakov zmagal z razliko sedmih golov, pred tem je 2012 ugnal Basel, 2015 pa Šahtjar s 7:0. Bavarsko zasedbo je v vodstvo v 19. minuti popeljal Anglež Harry Kane po natančnem strelu z 11-metrovke, pred odhodom na veliki odmor pa sta zadela še Portugalec Raphael Guerreiro in Francoz Michael Olise.

Statistika tekme Real Madrid - Stuttgart FOTO: Sofascore.com icon-expand

Zagrebčani so v začetku drugega polčasa znižali na 2:3, potem ko sta zadela Bruno Petković (48.) in Japonec Takuya Ogiwara (49.), nato pa je nemški stroj ponovno začel mleti. Kane je v nadaljevanju dosegel še tri gole (58., 73. in 78./11 m), v 61. minuti je drugi zadetek na tekmi zabil še Olise, nato pa sta se med strelce vpisala še Leroy Sane (85.) in Leon Goretzka (90.+2).

Juventus je v Torinu zanesljivo premagal PSV iz Eindhovna s 3:1. Za staro damo je prvi gol dosegel Kenan Yildiz (21.) ter z 19 leti in 136 dnevi postal najmlajši strelec Juventusa na tekmah lige prvakov. Dosedanji "rekorder" je bil ikona torinskega kluba Alessandro Del Piero, ki je 1995 dosegel gol proti Borussii iz Dortmunda, ko je bil star 20 let in 308 dni. Poleg Yildiza sta zadela še Weston McKennie (27.) in Nicolas Gonzalez (52.), končni izid pa je v izdihljajih tekme postavil Ismael Saibari (90.+3). Aston Villa je bila dominantna v Bernu, za zanesljivo zmago proti Young Boys s 3:0 so zadeli Youri Tielemans (27.), Jacob Ramsey (38.) in Amadou Onana (86.). Sporting je bil na domačem stadionu Jose Alvalade boljši od Lilla z 2:0. Gostitelje je v vodstvo popeljal Šved Viktor Gyokeres (38.), na 2:0 pa je povišal Belgijec Zeno Debast (65.). Francoska ekipa je od 40. minute imela igralca manj, potem ko je Anglež Angel Gomes prejel drugi rumeni karton.

