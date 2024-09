Juventus in Atalanta zmagala, Tottenham remiziral, Oblak dvakrat po žogo v mrežo

Od peterice klubov, ki bodo Italijo to sezono zastopali v Ligi prvakov, sta bila v uvodnem krogu Serie A uspešna le Juventus in Atalanta. V Premier ligi je v ponedeljek Tottenham remiziral s povratnikom v Premier ligo Leicestrom. Z remijem 2:2 med Villarrealom in Atletico Madridom se je končal uvodni krog nove sezone španskega nogometnega prvenstva.