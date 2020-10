Jimenez ostaja v Wolverhamptonu, Rugani in Dalbert v Rennes

"Že kot otrok sem hotel le igrati. Hotel sem uživati in to se mi pri zdajšnjem klubu, ki je zame najboljši na svetu, uresničuje. Klub mi daje možnost, samozavest in občutek, da sem pomemben. Sem član velike in vesele družine, zakaj bi jo zapuščal. Še posebno, ker mi gre zelo dobro tudi na igrišču," je zadovoljen z novo pogodbo 29-letni Mehičan Raul Jimenez.