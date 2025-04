Juventus in Udinese neuspešna, Fiorentina do treh točk

V Italiji so bile odigrane še preostale tekme 33. kroga, ki so bile prestavljene zaradi smrti papeža Frančiška. Zmage v gosteh so se razveselili nogometaši Lazia, ki so z 2:0 ugnali Genoo, in Fiorentine, ki so bili z 2:1 boljši od Cagliarija. Ničlo pa sta vpisala Jaka Bijol in Sandi Lovrić s svojim Udinesejem, poraz pa je utrpel tudi Juventus.