Juventus le do točke v Vidmu

Po uri igre je priložnost dobil tudi Ronaldo, pet minut pozneje pa je Rodrigo Bentancur zadel vratnico gola Udineseja. Ta pa je po napaki danes precej nezanesljivega Szczesnyja izenačil v 83. minuti, ko je zadel Gerard Deulofeu . To je bil tudi končni izid, čeprav se je v četrti minuti sodniškega dodatka gola že veselil Ronaldo, a so sodniki po pregledu z VAR dosodili prepovedan položaj.

Juventus, ki so ga pred sezono postavili v vlogo glavnega favorita za naslov, je v Vidmu pokazal toplo-hladno predstavo. V prvem polčasu, v katerem je bil Cristiano Ronaldo na klopi, sta Torinčane do vodstva z 2:0 popeljala Paulo Dybala v tretji in Juan Cuadrado v 23. minuti. Videmčani so se vrnili v igro v 51. minuti, ko je Roberto Pereyra unovčil najstrožjo kazen, ki jo je zakrivil Juventusov vratar Wojciech Szczesny .

Dvoboj Bologne in novinca Salernitane, pri kateri je Vid Belec branil celo tekmo, v prvem polčasu ni prinesel golov, zato pa je bil že v 34. minuti pri gostih izključen Stefan Strandberg. Moči so se številčno izenačile v 52. minuti, ko je Roberto Soriano dobil rdeči karton in zakrivil enajstmetrovko. To je uspešno izvedel Federico Bonazzoli. Lorenzo De Silvestri je sedem minut pozneje poravnal izid, Mamadou Coulibaly pa je v 70. minuti gostom priigral vodstvo.

To pa ni dolgo zdržalo, saj sta Marko Arnautović v 75. in De Silvestri v 77. minuti poskrbela za nov preobrat. V 89. minuti je Bologna na igrišču ostala le z deveterico, saj je moral zaradi kartonov predčasno iz igre še Jerdy Schouten, a se izid ni več spremenil.

Danes bosta še tekmi Rome in Fiorentine ter Napolija in Venezie Domna Črnigoja.

V soboto so 120. sezono serie A odprli Inter in Genoa ter Verona in Sassuolo. Inter, ki brani naslov prvaka, je goste iz Genove ugnal s 4:0, Sassuolo pa je zmagal v Veroni s 3:2. Atalanta je v večernem terminu z 2:1 zmagala v Torinu, Empoli pa je z 1:3 izgubil proti Laziu. Uvodni krog se bo končal s ponedeljkovima obračunoma Cagliari - Spezia in Sampdoria - Milan.

* Izidi, 1. krog:

- sobota, 21. avgust:

Inter - Genoa 4:0 (2:0)

(Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter)

Verona - Sassuolo 2:3 (0:1)

Empoli - Lazio 1:3 (1:3)

(Petar Stojanović je igral do 83. minute za Empoli)

(Leo Štulac ni igral za Empoli)

Torino - Atalanta 1:2 (0:1)

(Josip Iličić je igral do 56. minute in podal pri prvem golu Atalante)

- nedelja, 22. avgust:

Bologna - Salernitana 3:2 (0:0)

(Vid Belec je branil celo tekmo za Salernitano)

Udinese - Juventus 2:2 (0:2)