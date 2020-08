Juventus manj kot 24 ur po novem neuspehu v LP odslovil Sarrija

Maurizio Sarri je z domačim naslovom osvojil svojo prvo italijansko lovoriko v karieri, a mu ni uspelo uveljaviti privlačne igre, ki jo je napovedoval ob imenovanju. Njegov stolček se je majal že decembra, ko je Juventus izgubil tekmo superpokala proti Laziu, nato pa tudi še, ko je izgubil finale pokala proti Napoliju. Enainšestdesetletni strokovnjak tako zapušča Juventus po 51 tekmah, na katerih je zbral 34 zmag, osem neodločenih izidov in devet porazov.

Sarri je večino kariere sicer preživel v amaterskih ligah, nogometu se je pridružil relativno pozno, potem ko je opustil službo v bančništvu. Nase je opozoril na čelu Empolija med letoma 2012 in 2015 ter nato s svojim slogom nogometa "Sarriball" pri Napoliju od 2015 do 2018. S Chelseajem pa je osvojil Ligo Evropa.

Z Juventusom je imel pogodbo do 2022. V domači sezoni so Torinčani zbrali 83 točk, najmanj v zadnjih devetih sezonah. Dosegli so 76 zadetkov, manj kot Atalanta, Inter, Lazio in celo petouvrščena Roma. Mediji kot njegovega naslednika vidijo Argentinca Mauricia Pochettina, nekdanjega trenerja Espanyola, Southamptona in nazadnje Tottenhama, obstaja pa tudi scenarij, po katerem bi se v klub vrnil nekdanji strateg Massimiliano Allegri, ki po lanskem slovesu od Torina še ni dobil kluba.