Juventus na krilih Di Marie in Keana do treh točk

Empoli, pri katerem je Petar Stojanović obsedel na klopi za rezerve, Lovra Štubljarja pa ni bilo v ekipi, je v Firencah povedel z golom Nicoloja Cambiaghija , domači pa so točko rešili v 85. minuti, ko je zadel Arthur Cabral .

Statistika tekme: Spezia vs. Juventus (0:2)

Salernitana, za katero je Domen Črnigoj igral do 76. minute, je v prvem polčasu še držala Lazio pri 0:0, potem pa je v 60. in 69. minuti zadel Ciro Immobile, drugi zadetek je dosegel z bele pike. Ekipa iz Salerna je v 88. minuti ostala brez izključenega Dylana Bronna, malce zatem pa so gosti zapravili novo najstrožjo kazen, neuspešen je bil Luis Alberto.

Spezia, Tio Cipot ni igral za gostitelje, se je proti Juventusu znašla v zaostanku v 32. minuti, strelec je bil Moise Kean. Zmago Torinčanov je potrdil Angel Di Maria v 66. minuti. Pred tem je Lecce v gosteh z 2:1 presenetil Atalanto, danes bo pa še Roma gostila Verono. Krog bosta v ponedeljek zaprla Torino in Cremonese.

Že v petek je vodilni Napoli z 2:0 zmagal v Sassuolu, že na sedmi tekmi zapovrstjo je zadel tudi prvi strelec lige Victor Osimhen. Sampdoria Martina Turka je v soboto izgubila proti Bologni z 1:2 in ima tako 16 porazov, največ v ligi, ter je z 11 točkami predzadnja. Milan je v gosteh slavili pri Monzi z 1:0, Inter, pri katerem je Samir Handanović branil celo tekmo, pa je s 3:1 odpravil Udinese. Pri tem je Jaka Bijol igral celo tekmo, Sandi Lovrić pa je igral do 75. minute in dosegel gol.

Napoli ima na vrhu 62 točk, sledi Inter s 47, Milan je tretji s 44, Lazio četrti z 42, Atalanta pa peta z 41 točkami. Toliko pa jih ima ob tekmi manj tudi Roma.

Italijansko prvenstvo, 23. krog, izidi nedeljskih tekem:

Atalanta - Lecce 1:2 (0:1)

Fiorentina - Empoli 1:1 (0:1)

(Petar Stojanović ni igral za Empoli; Lovra Štubljarja ni bilo v ekipi Empolija).

Salernitana - Lazio 0:2 (0:0)

(Domen Črnigoj je igral do 76. minute za Salernitano).

Spezia - Juventus 0:2 (0:1)

(Tio Cipot ni igral za Spezio).

Roma - Verona 1:0 (1:0)