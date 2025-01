Juventus okrepil obrambo, prihaja tudi napadalec Parižanov

Pri Juventusu so zapisali, da ima Alberto Costa ob pravi postavi za branilca tudi tehnično znanje, da je zrel in taktično inteligenten. Za 21-letnega branilca, ki bo trenerju Thiagu Motti prišel še kako prav ob vseh poškodbah branilcev in skorajšnjem odhodu Danila k Napoliju, so Torinčani odšteli 13,8 milijona evrov.