Juventus ostal brez Demirala do konca sezone

Branilec italijanskega nogometnega prvaka Juventusa Merih Demiral je na kliniki v Avstriji uspešno prestal operacijo poškodovane vezi in meniskusa levega kolena. Okrevanje turškega reprezentanta po operaciji pa bo predvidoma trajalo od šest do sedem mesecev, so sporočili iz tabora Juventusa.

Juventus je vodilna ekipa v Serie A. FOTO: AP Merih Demiral, ki je zadel za vodstvo v 3. minuti, se je nato poškodoval na nedeljski tekmi proti Romi (2:1) in že v 19. minuti v bolečinah zapustil igrišče. Enaindvajsetletnik, ki se je julija za 18 milijonov evrov pridružil stari dami, je podpisal z Juventusom do 2024. Za Turčijo je zbral 12 nastopov, zdaj pa bo bržkone izpustil vsaj uvodno tekmo eura proti Italiji 12. junija v Rimu. Na isti tekmi se je hudo poškodoval tudi 20-letni italijanski reprezentant Rome Nicolo Zaniolo, ki je v ponedeljek prestal operacijo desnega kolena. Tudi zanj je nastop na letošnjem evropskem prvenstvu bržkone že splaval po vodi.