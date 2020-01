Juventus na krilih Ronalda do nove zmage

Serijski italijanski prvaki iz Torina so narekovali ritem tekme vseh 90. minut. Že proti koncu prvega polčasa pa so svojo podjetnost na zelenici kronali z zadetkom. Cristiano Ronaldo je sprožil močan strel z roba kazenskega prostora, žoga se je odbila od enega izmed gostujočih branilcev, zmedla vratarjaLuigija Sepo in končala v mreži.