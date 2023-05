Juventus v enem dnevu prejel dve boleči zaušnici

Napoli je dva kroga pred koncem trdno v vodstvu s 86 točkami. Na drugem je po "novem obračunu" Lazio z 68, na tretjem Inter s 64, na četrtem Milan s 64, na petem Atalanta z 61, na šestem Roma s 60, na sedmem pa Juventus z 59 točkami.

Napoli se bo v zadnjih dveh krogih pomeril z Bologno in Sampdorio, Lazio s Cremonesejem in Empolijem, Inter z Atalanto in Torinom, Milan z Juventusom in Verono, Atalanta z Interjem in Monzo, Roma s Fiorentino in Spezio, Juventus pa z Milanom in Udinesejem.