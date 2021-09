Juventus po remiju proti Milanu še vedno brez zmage

Slovita zasedba iz Torina še ni okusila slasti zmage, na uvodnih štirih tekmah je doživela dva poraza proti Empoliju in Napoliju ter neodločena izida proti Udineseju in AC Milanu, Juventus se nahaja na skromnem 18. mestu v 20-članski elitni serie A.

Empoli je na današnji prvi tekmi visoko izgubil proti Sampdorii z 0:3. Petar Stojanović je igral celo tekmo za Empoli, medtem ko je njegov soigralec Leo Štulac dogajanje spremljal na klopi za rezervne igralce. Venezia Domna Črnigoja, ki je igral do 55. minute, je doma izgubila proti Spezii z 1:2.

Za Sampdorio je v Toskani dvakrat zadel Francesco Caputo, zadnji gol pa je prispeval Antonio Candreva. Spezia je v Benečiji povedla v 13. minuti po golu Simoneja Bastonija, izenačujoči zadetek je v 59. minuti dosegel Pietro Ceccaroni. Ko je že kazalo na neodločen izid, pa je v četrti minuti sodnikovega podaljška zmagoviti gol za goste dosegel Mehdi Bourabia.

Roma je doživela prvi poraz v serie A, v Veroni je izgubila z 2:3. Za gostitelje so zadeli Antonin Barak (49.), Gianluca Caprari (54.) in Marco Davide Faraoni (63.), za goste iz večnega mesta pa Lorenzo Pellegrini (36.) in Ivan Ilić (58., avtogol).

V soboto so nastopili trije klubi slovenskih nogometašev. Milanski Inter Samirja Handanovića, ki je branil celo tekmo, je visoko premagal Bologno s 6:1. Za zadnje prvake v serie A je dva gola dosegel Edin Džeko, po enega pa Lautaro Martinez, Milan Škriniar, Nicolo Barella in Matias Vecino. Za Bologno je častni gol dosegel Arthur Theate.

Salernitana, kjer je prvi vratar Slovenec Vid Belec, je doma z 0:1 izgubila proti Atalanti Josipa Iličića, ki je bil asistent pri edinem golu Kolumbijca Duvana Zapate.

Izidi četrtega kroga italijanske Serie A:

Sassuolo - Torino 0:1

Genoa - Fiorentina 1:2

Inter Milano - Bologna 6:1

Salernitana - Atalanta 0:1

Empoli - Sampdoria 0:3

Venezia - Spezia 1:2

Verona - Roma 3:2

Lazio - Cagliari 2:2

Juventus - AC Milan 1:1