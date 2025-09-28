Svetli način
Nogomet

Juventus po remiju z Atalanto zapravil možnost naskoka na vrh lestvice

Torino, 28. 09. 2025 01.35 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA , A.V.
Nogometaši torinskega Juventusa so v 5. krogu italijanske lige gostili Atalanto. Z zmago bi se vsaj začasno prebili na sam vrh lestvice, a na koncu igrali 1:1 in vsaj za zdaj ostali na drugem mestu s točko zaostanka za vodilnim Napolijem.

Juventus, ki je začel brez nekaterih standardnih prvokategornikov, med njimi tudi Jonathana Davida in Dušana Vlahovića, je bil v prvem polčasu boljši tekmec. Zadel je tudi vratnico, toda ob koncu prvega dela naredil napako, izgubil žogo v nevarni coni, kar je za vodstvo Atalante, na klopi katere je sedel mladi slovenski up Relja Obrić, unovčil Kamaldeen Sulemana.

V drugem delu je Juventus izenačil v 78. minuti, ko je Juan Cabal izkoristil darilo Atalantine neodločne obrambe, od 80. minute pa igral še z igralcem več po izključitvi Martena de Roona. Toda kljub nekaj priložnostim se izid ni več spremenil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred tem je ambiciozni Como igral proti Cremoneseju, ki je na prvih štirih tekmah zbral po dve zmagi in remija. Slednji je ohranil niz neporaženosti, saj je proti domači ekipi Cesca Fabregasa igral 1:1. Domače je sicer v vodstvo v 32. minuti popeljal 21-letni Argentinec Nico Paz, ki je na peti ligaški tekmi trem asistencam dodal še tretji zadetek.

S tem napadalno usmerjeni vezist, ki je v Como prišel iz madridskega Reala za vsega šest milijonov evrov, vztrajno opozarja nase največje klube. Ti pa bodo morali zanj odšteti precej več, po Transfermarktu je že vreden 35 milijonov, Como pa je bojda poleti zavrnil še dvakrat višjo ponudbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Končni izid pa je postavil Federico Baschirotto z golom v 69. minuti. Cremonese je sicer od 82. minute igral tudi z igralcem več, a mu številčne prednosti ni uspelo unovčiti.

Sobotni program sta končala Cagliari in Inter, zmagal je z 2:0. Milančane je v vodstvo popeljal Lautaro Martinez v deveti minuti, Francesco Pio Esposito pa je v 82. minuti podvojil prednost Interja. Ta je tako vpisal tretjo zmago v sezoni in ima devet točk, Cagliari pa dve manj.

Italijansko prvenstvo, 5. krog, izida sobotnih tekem:
Como - Cremonese 1:1 (1:0)

Juventus - Atalanta 1:1 (0:1)
(Relja Obrić ni igral za Atalanto).

Cagliari - Inter 0:2 (0:1)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
