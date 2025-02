Milan dolgo vodil, a Inter je iztržil točko

Milanski derbi se je ob koncu prvega polčasa nagnil na stran rdeče-črnih, saj je Tijjani Reijnders poskrbel za vodstvo z 1:0. Črno-modri so imeli sicer precej več žogo v posesti in več strelov, do izenačenja pa so prišli šele v 93. minutiu, ko je zadel Stefan de Vrij.

Roma je doma proti vodilni zasedbi iz Neaplja točko rešila v sodnikovem dodatku. Neapeljčane je v vodstvo v 29. minuti popeljal Leonardo Spinazzola, v drugi minut sodniškega dodatka v drugem polčasu pa je ekipo iz večnega mesta rešil Angelino.