Juventus po zmagi nad Sampdorio še devetič zapored italijanski prvak

IzbranciMaurizia Sarrijaso po bolečem porazu v prejšnjem krogu v Vidmu dolgo časa lomili odpor Sampdorie. V prvem polčasu so ga zlomili šele v sedmi minuti sodniškega podaljška, ko je po domiselno izvedenem prostem strelu in krasni podaji Miralema Pjanića zadel portugalski napadalec Cristiano Ronaldo. CR7 je izenačil rekorden klubski strelski dosežek Feliceja Borela, ki je v sezoni 1933/34 prav tako zabil 31 golov. V drugi polovici tekme je piko na i k zmagi Stare dame postavil še Federico Bernardeschi (67.). Tik pred iztekom rednega dela je enajstmetrovko za Juventus zgrešil Ronaldo in tako zapravil priložnost, da se na lestvici najboljših strelcev približa Ciru Immobileju. Poskusil je z močnim strelom pod prečko, a pri tem bil ravno toliko nenatančen, da je zadel okvir Sampdorijinih vrat.

Juventus je s 36 osvojeni naslovi najbolj uspešna ekipa na italijanskem škornju. Po osvojenih naslovih si drugo mesto delita AC Milan in Inter Milano, ki sta 18-krat osvojila "scudetto", četrtouvrščena Genoa pa devetkrat. Staro damo do konca prvenstva čakata še obračuna proti Cagliariju in Romi, 7. avgusta pa tudi povratna domača tekma osmine finala Lige prvakov proti francoskemu Lyonu, ki je na prvi medsebojni tekmi konec februarja slavil z 1:0.