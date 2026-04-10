Juventus podaljšal s Spallettijem

Luciano Spalletti je oktobra na klopi torinske zasedbe zamenjal Igorja Tudorja. "Pomembno je, da najprej vam povem, da smo se odločili podaljšati pogodbo za dve leti," je dejal 67-letni Spalletti igralcem v videu, ki ga je objavil Juventus.
Spalletti je zadnji velik uspeh na klubski ravni dosegel leta 2023, ko je Napoli pripeljal do naslova italijanskega prvaka.
To sezono ima za glavni cilj pripeljati Juventus do mest, ki vodijo v ligo prvakov, trenutno Torinčani za četrtouvrščenim Comom zastajajo za točko. Za nameček so črno-beli izgubili obe medsebojni tekmi s Comom v tej sezoni.
V soboto jih čaka obračun z Atalanto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.