Juventus pokvaril Drobničev ligaški debi za Parmo

V Torinu so po prvem polčasu brez zadetkov domači povedli v 62. minuti, ko je Nicolas Gonzalez najprej sprožil od daleč, zadel vratnico, odbito žogo pa znova poslal proti vratom z velike razdalje in z nekoliko sreče ukanil gostujočega vratarja.

Parma, pri kateri je Dominik Drobnič kar solidno opravil svoje delo, je takoj zatem imela dve čudoviti priložnosti za izenačenje, ko se je izkazal novi vratar Juventusa Guglielmo Vicario, v 88. minuti pa je na drugi strani le nekaj trenutkov po vstopu v igro zadel Teun Koopmeiners, ki je z nizkim strelom kaznoval nesporazum v Parmini obrambi. Juventus je tako vpisal še drugo zmago v sezoni, Parma pa drugi poraz.