Juventus pokvaril Drobničev ligaški debi za Parmo

V Torinu so po prvem polčasu brez zadetkov domači povedli v 62. minuti, ko je Nicolas Gonzalez najprej sprožil od daleč, zadel vratnico, odbito žogo pa znova poslal proti vratom z velike razdalje in z nekoliko sreče ukanil gostujočega vratarja.
Parma, pri kateri je Dominik Drobnič kar solidno opravil svoje delo, je takoj zatem imela dve čudoviti priložnosti za izenačenje, ko se je izkazal novi vratar Juventusa Guglielmo Vicario, v 88. minuti pa je na drugi strani le nekaj trenutkov po vstopu v igro zadel Teun Koopmeiners, ki je z nizkim strelom kaznoval nesporazum v Parmini obrambi. Juventus je tako vpisal še drugo zmago v sezoni, Parma pa drugi poraz.
Pred tem je Monza, pri kateri priložnosti za igro ni dobil vratar Aljaž Strajnar, z 2:3 izgubila proti Udineseju, pri katerem tudi David Pejičić in Sandi Lovrić nista zaigrala. Videmčani so vse svoje gole dosegli v prvem polčasu, dva čisto ob koncu tega dela igre. Udinese je zdaj pri štirih točkah, Monza je še brez. Brez pa je tudi Fiorentina, ki je slabo začela sezono in ima po dveh krogih razliko v danih in prejetih zadetkih 0:7. Danes je prejela tri gole v boju s Frosinonejem, ki je v gosteh slavil s 3:0. Antonio Raimondo je zadel dvakrat. Sassuolo pa je doma ugnal Torino z 2:1, Domenico Berardi je zmagoviti gol dosegel v 78. minuti.
Izidi italijanske Serie A, 29. avgust:
Fiorentina - Frosinone 0:3 (0:2)
Monza - Udinese 2:3 (1:3)
(Aljaž Strajnar ni branil za Monzo)
(David Pejičić ni igral za Udinese)
(Sandi Lovrić ni igral za Udinese)
Sassuolo - Torino 2:1 (1:1)
Juventus - Parma 2:0 (0:0)
(Dominik Drobnič je igral celo tekmo za Parmo)
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