Sarriju poleg naslova še prižgana cigareta: Zaslužili ste si jo, mister!

To je bila zanj druga večja lovorika v karieri, potem ko je lani s Chelseajem osvojil Ligo Evropa. Z 61 leti in šestimi meseci je rojeni Neapeljčan najstarejši trener, ki je kadarkoli osvojil scudetto. Takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu v Torinu, kjer sta za zmago "stare dame" zadela Cristiano Ronaldo in Federico Bernardeschi , je stekel v slačilnico in si najbrž takoj prižgal obvezno cigareto, a v slačilnici njegovi varovanci niso imeli milosti ter ga zalili s pivom in posebno peno.

"Seveda je to poseben občutek. Težko je zmagati, še težje je nadaljevati z zmagovanjem, saj je v športu dojemati nekaj kot samo po sebi umevno ena največjih laži na svetu,"je v pogovoru za Sky Sport Italianadaljeval Sarri. "To ni bil sprehod skozi park. Bilo je dolgo, naporno, stresno, ta ekipa pa si zasluži veliko pohval, da je še vedno našla dovolj lakote in odločnosti, da je nadaljevala tudi po osmih zaporednih zmagah. Igrišče sem zapustil, ker sem se hotel izogniti, da bi mi prek glave polili vedro z vodo, saj sem videl, da prihaja, a mi ni uspelo uiti."

Črna pika Juventusove zmage je bila poleg nove zgrešene enajstmetrovke Ronalda, ta je za vodstvo z 1:0 v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška prvega polčasa sicer zadel z natančnim strelom po domiselni podaji s prostega strela Miralema Pjanića, tudi poškodba Paula Dybale, ki je zaradi težav z mišico z zelenice odšepal še pred polčasom.

"Morali bomo opraviti nekaj testiranj, a zdi se, da gre za težave z mišico," je potrdil Sarri, ki se je nato lotil dejstva, da je Juventus kot prvi v najmočnejših evropskih prvenstvih uspel povezati devet državnih naslovov. "Cristiano Ronaldo in Dybala delata razliko na igrišču, zato si, jasno, zaslužita veliko pohval, a klub, ki stoji za njima, je ravno tako pomemben. Imamo predsednika in direktorje, ki so vsak dan na treningih, pridejo si izmenjevati ideje in pogledati, če potrebuješ kaj, dajejo gorivo v rezervoar te ekipe. Klub ima pomemben delež pri razlogih za zmagovanje v toliko letih. Podpirajo te tudi takrat, ko izgubljaš. V smislu organizacije je Juventus v vrhu evropskega nogometa. Ne bi si mogel želeti ničesar več. Jasno je, da traja nekaj časa, da se ustališ, dojameš pristop, način, na katerega tukaj potekajo stvari, nato pa lahko po nekem času začneš s poskusom reguliranja določenih stvari. Ne moreš kar priti direktno v klub, ki je osvojil naslov v osmih zaporednih letih, in začeti z ukazovanjem sprememb. To ne bi bilo preveč inteligentno."

Vratar Szczesny mu je ponudil cigareto

Sarrijeva naloga je po zamenjavi Massimiliana Allegrijapoleg nadaljevanja niza domačih naslovov tudi pohod do naslova v Ligi prvakov, kjer morajo Torinčani po porazu v Lyonu (0:1) še nadoknaditi zaostanek na povratni tekmi osmine finala, če bodo želeli nastopiti na zaključnem turnirju v Lizboni. Sarri je poskušal s "staro damo" igrati tudi bolj napadalno.

"Imeli smo taktične težave, saj smo poskušali vse te izvrstne igralce z njihovimi različnimi značilnostmi uigrati,"je razlagal Sarri."Tega ne smemo jemati kot samo po sebi umevno, saj smo v prejšnjih letih videli, da Dybala in Ronaldo nista pogosto igrala skupaj. Sta igralca svetovnega kova, a z njunimi značilnostmi ju ni lahko združiti. Z veliko dela pa mislim, da nam je to uspelo. Pred obdobjem karantene se je zdelo, da smo našli nekaj čvrstosti, nato smo jo po nadaljevanju sezone izgubili. Pri veliko ekipah sem v tem obdobju videl, da so jih 'raztegnili' ali da so na trenutke izgubile osredotočenost, zato je šlo morda za vsesplošno težavo po tako dolgem premoru. Prvi dan, ko prideš v ekipo, vidiš ljudi, ne zgolj vrhunske igralce. Sčasoma ti prirastejo k srcu in nato se odnos s striktno profesionalnega preseli tudi na osebno raven. Prvi dan, ko sem stopil v slačilnico, sem vedel, da so tam vrhunski igralci. Sčasoma stopiš notri z zavedanjem, da je tam tudi nekaj izvrstnih fantov, na katere se lahko zaneseš."

Med njimi je morda tudi poljski vratar Wojciech Szczesny, tudi sam strasten kadilec, ki je Sarrijev intervju za Sky Sport Italiaprekinil s prižgano cigareto, rekoč: "Zaslužili ste si jo, mister!"