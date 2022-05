Juventus praznih rok, italijanski pokal Interju

V 23. minuti je Dybala poskrbel za prvo nevarno akcijo, toda brez zadetka. Argentinec je v tej sezoni dosegel 15 zadetkov v vseh tekmovanjih in je v zadnjem času v dobri formi. Minuto za tem je bil nevaren Vlahović, toda na pravem mestu Handanović . V 30. minuti so bili Torinčani ponovno nevarni, Matthijs de Ligt je imel priložnost, toda Slovenec ponovno zanesljivo v vratih. Juventus je bil napadalnejši, toda izenačiti niso uspeli. V 41. minuti je pri Juventusu vstopil Morata, igrišče pa je zapustil Danilo. Prvi polčas se je končal z vodstvom Interja (1:0).

Tudi v začetku drugega polčasa smo videli takojšen zadetek. V 50. minuti so do izenačujočega zadetka prišli Torinčani, uspešen je bil Alex Sandro, ki je v igro vstopil s klopi. V 52. minuti je do zadetka prišel še Vlahović in Juventus popeljal v vodstvo. Odlično mu je asistiral Dybala. Izjemen preobrat v Rimu, Inter je bil v položaju, ko je moral loviti zaostanek, kar se je poznalo tudi na igri. V igro so v 63. minuti pri Interju vstopili Correa, Dimarco in Dumfries. Pri Juventusu pa sta vstopila Bonucci in Locatelli.

V 80. minuti je Calhanoglu zadel 11-metrovko in izenačil rezultat na 2:2. Le-to je priigral Lautaro Martinez. Igra je bila ponovno odprta. Na igrišču smo poleg veliko zadetkov, videli tudi kar nekaj vroče krvi. V 84. minuti je na igrišče vstopil Arthur, pri Interju pa v 91. Sanchez in Vidal. Redni del se je končal z rezultatom 2:2.

Pred nami je bil podaljšek. V 99. minuti je 11-metrovko za Inter uspešno izvedel Perišić in popeljal Milančane v vodstvo (3:2). Ponovno napaka Juventusa v kazenskem prostoru. V igro sta pri Juventusu vstopila še Pellegrini in Kean. Iz igre pa presenetljivo Dybala. V 102. minuti je Hrvat z roba kazenskega prostora povišal vodstvo na 4:2. Perišić v le štirih minutah do dveh zadetkov. Nato pa rdeč karton za Massimiliana Allegrija, ki je povsem izgubil kontrolo. Za Inter je v igro vstopil še Bastoni in sicer namesto Dimarca. Do konca srečanja nismo videli novih zadetkov, Inter je dobil tekmo z rezultatom 4:2.