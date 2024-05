Juventus remiziral pri Cagliariju

Cagliari je proti Juventusu povedel z 2:0 po zaslugi dveh enajstmetrovk, ki sta jih izkoristila Gianluca Gaetano (30.) in Yerry Mina (36.). Po uri igre je Dušan Vlahović znižal za Torinčane, točko Juventusu pa je v 87. minuti zagotovil avtogol Alberta Dossene .

Na vrhu italijanskega prvenstva je milanski Inter s 83 točkami. Sledijo Milan (69), Juventus (64) in Bologna (59).

Na drugi preostali današnji tekmi je Lazio v gosteh ugnal Genoo z 1:0. Edini zadetek je v 67. minuti dosegel Luis Alberto.

V soboto sledita tekmi Empoli - Napoli in Verona - Udinese slovenskih nogometašev Jake Bijola in Sandija Lovrića. V nedeljo bodo na sporedu tekme Sassuolo - Lecce, Torino - Frosinone, Salernitana - Fiorentina ter Monza - Atalanta, v ponedeljek pa še Roma - Bologna in milanski derbi vodilnih ekip lige Milan - Inter.