Ronaldo ostaja neznanka: AS trdi, da se bo Juve pogajal

Madridski športni časnikAS, ki se tradicionalno ponaša z dobrimi informacijami iz najožjega kroga Cristiana Ronalda, se je na svoji spletni strani razpisal o "katastrofalni" sezoni Juventusa. Ta je po težavah v domačem prvenstvu, kjer belo-črni sicer lovijo rekordni deseti zaporedni naslov, novo poglavje dobila v Ligi prvakov, kjer je Torinčane v osmini finala ustavil Porto. Ronaldo se je zaradi svojih predstav na obeh dvobojih z rojaki znašel na udaru ostrih kritik tako s strani medijev kot s strani navijačev, ki zdaj še glasneje opozarjajo na njegovo bajno plačo, medtem ko svetovno gospodarstvo še čaka na najhujši udarec "koronakrize".

Juventus je z Ronaldom v Ligi prvakov vknjižil že tri odmevne neuspehe v izločilnih bojih, kjer je bil od Torinčanov v Ronaldovi prvi sezoni sprva v četrtfinalu boljši Ajax, nato lani v osmini finala Lyon, letos pa na isti ravni tekmovanja še en (papirnati) outsider Porto.

Potrebujejo velik vložek, zaslužijo pa lahko ravno z Ronaldom

"Belo-črni potrebujejo manjšo revolucijo z okrepitvami v napadu in na sredini igrišča, morda pa bodo morali poiskati tudi trenerja z izkušnjami kot zamenjavo za (Andreo) Pirla, ki pred prevzemom vajeti tega projekta še nikoli ni treniral. Za kaj takšnega je potreben velik vložek, v tem smislu pa bi slovo Cristiana Ronalda močno pripomoglo,"je prepričan AS.

Samo za Portugalca serijski italijanski prvaki porabijo neverjetnih 87 milijonov evrov na sezono, če seveda upoštevamo tudi njegovo plačo in "amortizacijo" 100 milijonov evrov, kolikor jih je Realu pred slabimi štirimi leti plačal Juve. ASdodaja, da tudi zato, vsaj po njihovih informacijah, Juventus ne namerava zadržati Ronalda "za vsako ceno".

Želi si 'čimprejšnjega povratka v Real'

"Želja Cristiana je, kot je že poročal naš časopis, jasna: čimprejšnji povratek v Real Madrid,"je bil jasen AS."Napadalec nikoli ni ovrgel teh govoric in ne bo postavljal finančnih ovir, da bi to željo izpolnil. V tem trenutku, kljub temu, Juve še ni prejel nobene ponudbe niti ni prišlo do stikov, povezanih s prestopom Portugalca. Klub bo mirno čakal na to, kaj bo prineslo tržišče. Če bo Cristiano sporočil, da je njegova želja oditi, imel pa bo tudi konkretno ponudbo, je italijanski klub odprt za pogajanja, pustil pa bi mu oditi brez vsakršnih težav. Mora pa zainteresirana ekipa na mizo postaviti 25 milijonov evrov: to je znesek, ki bi preprečil izgube v finančnem poročilu juventinov."

Madridski dnevnik še dodaja, da bo v primeru, da do konkretne ponudbe ne pride, Juventus z veseljem sodeloval z Ronaldom tudi v zadnjem letu, ki ga pogodbeno še veže na prestolnico Piemonta.

"Ne bodo silili, da ostane, a tudi s slovesom ne: destinacija nekdanjega 'madridista' bo odvisna samo od njega,"je še zapisal AS.