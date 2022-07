Juventus se po sušnih letih s prihodom Pogbaja in Di Marie znova sestavlja

"Od trenutka, ko sem pristal na podpis pogodbe, sem opazil, da je Juventus velika družina," je po prestopu v Juventus dejal Argentinec Angel Di Maria. Po Real Madridu, Manchester Unitedu in PSG-ju bo oblekel dres še četrtega evropskega velikana. Z Juventusom bo lovil svojo drugo lovoriko v Ligi prvakov. "Bil sem v veliko državah, v najboljših moštvih, ampak manjkala je Italija. Najboljši in največji klub v Italiji je Juventus," je dodal vezist.

Juventus je med letoma 2012 in 2020 9x zapored osvojil Serie A, po finančnih težavah, zaradi katerih je moral oditi tudi Cristiano Ronaldo, stara dama cilja na nove lovorike. Ne le Di Maria, zvezno vrsto bo okrepil tudi stari znanec Paul Pogba, ki je za Juventus igral med letoma 2012 in 2016 in na 177 tekmah zbral 34 golov in 40 asistenc. V Torinu bo poskusil obuditi kariero, ki je padla v sivino povprečnega Manchester Uniteda. Leta 2012 so ga Unitedu speljali brez odškodnine, ga leta 2016 prodali rdečim vragom za več kot 100 milijonov evrov, zdaj pa se je vrnil v Torino - znova brez plačane odškodnine.