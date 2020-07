Ronaldo izkoristil prvi prosti strel po 43 poskusih: 'Končno!'

To je bil 55. gol s prostega strela v Ronaldovi karieri, s katerim je kot prvi od ustanovitve angleške Premier League zabil vsaj 25 golov v sezoni v angleškem, španskem in italijanskem prvenstvu.

Zadovoljni Maurizio Sarri je po tekmi ugotavljal tudi, da je uspel "prepričati" argentinskega zvezdnika Paula Dybalov igranje na novem položaju, spregovoril pa je tudi o lastnem "presenečenju" nad predstavama Cristiana Ronaldain Juana Cuadrada. Omenjeni nogometaši so skupaj z avtogolom Koffija Djidjijazatresli mrežo mestnega tekmeca Torina in Juventusu pomagali do morda že ključne zmage v boju za nov naslov, ki bi bil že rekordni deveti zaporedni.

"Vedeli smo, da tekma ne bo lahka, a zgodaj smo povedli in nato kmalu povišali vodstvo," je Sarri dejal za Sky Sport Italia. "Morda nas je to uspavalo v lažen občutek varnosti, zato smo zaradi Torinove enajstmetrovke izgubili nadzor nad tekmo. Bili smo malce kaotični na začetku drugega polčasa, ko pa se je začela poznati utrujenost, se je pokazala naša kakovost."

Na koncu tekme pokazal, da mu je odleglo

Ta se je pokazala tudi pri strelu Ronalda, ki je po kar 43 neuspešno izvedenih prostih strelih le uspel zatresti mrežo s "standardne situacije" v dresu Juventusa. Portugalec je presenetil z rahlo spremenjenim in zavitim udarcem, ki je poletel pod stičišče vratnice in prečke za njegov 25. zadetek v sezoni.

"Vedeli smo, da ne bo lahko, a zaslužili smo si zmagati, igrali smo dobro. Moj gol? Čakal sem na to, da zadenem s prostega strela. Vesel sem, a pomembno je zmagati ne glede na to, kdo je strelec. Izboljšujemo se kot ekipa, to je pomembno," je dejal Ronaldo.

"Pošteno povedano ne verjamem, da ga je to (da še ni zadel s prostega strela, op. a.) motilo, a na koncu tekme je dejal: 'Končno!'" pa je nadaljeval dobro razpoloženi Sarri."Imam dober odnos z Dybalo, iskrena sva drug do drugega in nikoli nisem niti malo dvomil glede njega. Minulo sezono je imel nekaj smole, vedno sem mu govoril, kako mora trenirati in igrati, on pa mi je ravno tako povedal, kaj si misli. Mislim, da sem ga uspel prepričati, da mora igrati bližje Ronaldu in da se ne sme toliko vračati na našo polovico, ko prihaja po žogo."

'Cuadradov bok je ključnega pomena'

Zadovoljen je bil lahko Sarri tudi s predstavo kolumbijskega borca Cuadrada, ki je na položaju desnega bočnega branilca vedno bolj domač.

"Če sem iskren, me ni presenetila Cuadradova kakovost, za kateri vsi vemo, temveč trdo delo, ki ga vlaga v igranje obrambe. Ima to raven zbranosti na treningu, ki je iskreno povedano izjemna, zato je postal dober branilec, ohranil je svojo telesno pripravljenost in tehniko, ki ju je uporabljal v napadu. Njegov bok je ključnega pomena, saj ima pred seboj ali Federica Bernardeschija ali Douglasa Coste, zato se po tisti strani vedno dogaja veliko."

Vsaj en Del Pierov rekord je na varnem

Sarri se je ob rekordnem dosežku vratarja Gianluigija Buffona, ki je v soboto postavil nov rekord po številu nastopov v Serie A (648), še pošalil, da mu bo morda uspelo na večni lestvici nogometašev z največ nastopi v dresu Juventusa ujeti legendarnega Alessandra Del Piera. Manjka mu še 35 tekem.

"Morda ... Gotovo pa mu ne bo uspelo podreti njegovega strelskega rekorda!" je pribil Sarri.

Inzaghi: Nimamo namena popustiti

Pogled na lestvico je bil za belo-črne zvečer še lepši, ko so v Torino prišle novice o domačem porazu Lazia z AC Milanom (0:3). "Orli" so kot najresnejši konkurenti Juventusa zdaj že bolj kot ne odpadli iz boja za naslov, potem ko so obračun na olimpijskem stadionu odigrali brez prvih napadalcev Cira Immobilejain Felipeja Caiceda. Milan je slavil z goli Hakana Calhanogluja(23. minuta), Zlatana Ibrahimovića (34./11-m) in Anteja Rebića(59.).

"Ta poraz je za lestvico težek, a vemo, da smo imeli danes nekaj objektivnih težav. Nismo niti imeli sreče, saj smo prejeli gol po preusmeritvi žoge, drugega pa z enajstmetrovko, ki bi jo Thomas Strakosha skoraj ubranil," je za DAZNpovedal trener Lazia Simone Inzaghi.

"Nato smo imeli dve priložnosti, da se vrnemo na prave tirnice, a smo prejeli tretji gol. Žal v tem trenutku ne morem rotirati ekipe, zato igranje štirih tekem v manj kot dveh tednih postane težko. Moramo gledati naprej in se pripraviti za naslednjo tekmo. Zavedamo se popotovanja, ki je za nami, nimamo pa namena popustiti. Najverjetneje bomo za naslednjo tekmo izgubili (Joaquina) Correo, moramo poskusiti malce rotirati, ker so ti fantje zdaj zelo utrujeni."