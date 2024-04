Juventus v ugodnem položaju pred povratnim obračunom

Na prvi polfinalni tekmi italijanskega pokala sta se pomerila Juventus in Lazio, zasedbo iz Torina pa sta do zmage popeljala Federico Chiesa ter Dušan Vlahović (2:0). S tem so si nogometaši Juventusa priigrali ugoden položaj pred povratnim obračunom v Rimu. V drugem polfinalnem paru bosta finalno vstopnico iskala Fiorentina in Atalanta.