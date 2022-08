Juventus z brezhibno zmago začel lov na 37. zvezdico

Sezono pa je za Staro damo v 26. minuti strelsko otvoril Angel Di Maria , ki je hkrati na prvi uradni tekmi zadel prvi zadetek v dresu novega kluba. Alex Sandro je z leve strani v kazenski prostor Sassuola poslal visok predložek, ki je sedel anravnost na nogo argentinskega reprezentanta. In čeprav nekdanji član Benfice, Real Madrida, Manchester Uniteda in PSG-ja žoge ni zadel najbolje, jo je ravno prav zabil v tla, odboj pa je prevaral Sassuolovega vratarja Andreo Consiglija .

Juventus je še pred polčasom povišal prednost in znova je imel prste vmes Alex Sandro. Brazilec je točno iz sredine igrišče podal visoko in dolgo podajo, ki je bila tokrat namenjena Dušanu Vlahoviću . Srbski reprezentant je s hrbtom obrnjen proti nasprotnikovemu golu poskušal ukrotiti soigralčevo podajo, a ga je pri tem oviral Gian Marco Ferrari . Glavni sodnik se je odločil, da je bilo oviranje nedovoljeno in pokazal na belo točko. Najstrožjo kazen je izvedel Vlahović kar sam in s strelom povsem po sredini premagal vratarja Sassuola.

22-letni Srb se ob tem ni ustavil in svoj strelski pohod nadaljeval v 51. minuti. Sassuolov branilec Kaan Ayhan si je privoščil veliko napako in podal naravnost v noge Di Marie, ki je nesebično zaposlil Vlahovića, ta pa je po levici zadel še z desnico.

Že pred Torinčani pa so svoje delo uspešno opravili Neapeljčani. Za Napoli so v mestu Romea in Julije zadeli Gruzijec Hviča Kvarašhelia (37.), Nigerijec Victor Osimhen (45.), Poljak Piotr Zielinski (55.), Slovak Stanislav Lobotka (65.) in Italijan Matteo Politano (79.), pri gostiteljih pa sta se med strelce vpisala Italijan Kevin Lasagna (29.) in Francoz Thomas Henry (48.).