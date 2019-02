Juventus z odliko opravil generalko za Madrid

V vnaprej odigrani tekmi 24. kroga italijanske Serie A sta se na torinskem stadionu Allanz Arena pomerila Juventus in Frosinone. Nogometaši stare dame, ki v tej sezoni v domačem prvenstvu še ne poznajo poraza, so slavili s 3:0. Torinčanom je bila to generalka pred prvo tekmo osmine finala Lige prvakov, ko bodo v sredo, s prenosom na Kanalu A in VOYO, gostovali v Madridu pri Atleticu.

Cristiano Ronaldo FOTO: AP Strateg serijskih italijanskih prvakov iz Torina Massimiliano Allegri je pričakovano močno premešal postavo, saj se spopad z madridskim Atleticomv osmini finala Lige prvakov vse bolj bliža, španski in italijanski velikan se bosta, prenos na Kanalu AinVOYO, v sredo od 20.45, na stadionu Wanda Metropiltano udarila za čim boljše izhodišče pred povratno tekmo v Torinu. Prvo tekmo osmine finala Lige prvakov med madridskim Atleticom in torinskim Juventusom bomo v sredo od 20.45 prenašali na Kanalu A in VOYO. Navkljub številnim spremembam v udarni enajstericiJuventusana tekmi proti povprečnemu Frosinoneju pa so gostitelji v napadu začeli z zvezdniškim triom Cristiano Ronaldo -Mario Mandžukić- Paulo Dybala. In prav Argentinec je v šesti minuti z briljantnim strelom z roba kazenskega prostora poskrbel za hitro vodstvoJuventusa. Ko je Leonardo Bonucci ob prekinitvi iz neposredne bližine že v 16. minuti povečal vodstvo Torinčanov je kazalo na katastrofo gostov.



Izkušeni domači nogometaši so v nadaljevanju stopili s plina, v 63. minuti je po podaji Mandžukića zadnji gol na tekmi, svojega devetnajstega v prvenstvu, dosegel še Ronaldo, in nato le še kontrolirali potek dogodkov na travniku in na koncu zabeležili novo zmago ter se utrdili na prvem mestu Serie A.



Izid:

Juventus - Frosinone 3:0 (2:0)

Dybala 6., Bonucci 17., Ronaldo 63.