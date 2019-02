Juventus zacelil rane s težko prigarano zmago v Bologni

Bologna je sicer bila izjemno trd oreh za Staro damo, kar priča tudi podatek o posesti žoge, ki so jo domačini dobili s 56:44. Ustvarili so si tudi več nevarnih poskusov, a bili pri zaključnih strelih vselej premalo natančni. Juventus je tako v drugem polčasu izkoristil napako v obrambi Bologne. Paulo Dybala je sprejel darilo enega domačih branilcev, ki je ob posredovanju žogo praktično nastavil na levico argentinskega napadalca. Ta je s kakšnih 13 metrov žogo rutinirano poslal na oddaljeno vratnico in v 67. minuti poskrbel za vodstvo Juventusa z 1:0.

V prvem polčasu je lepo priložnost za Staro damo zapravil Federico Bernadeschi, ki je krasno preigraval na desni strani, nato pa je njegov plasiran poskus zletel za las mimo domačih vrat. V izdihljajih tekme bi Bologna lahko izenačila preko Nicole Sansoneja, a se je po njegovem strelu z razdalje z odlično obrambo izkazal vratar Mattia Perin. Ta je žogo še uspel odbiti v vratnico in poskrbel za izjemno pomembno zmago Juventusa za dvig samozavesti. Točkovno gledano zmaga ni bila tako nujna, saj imajo zdaj nogometaši Juventusa na prvem mestu Serie A že 16 točk pred Napolijem, ki ima tekmo manj.

TEKMA

LESTVICA