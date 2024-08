Juventus zanesljiv v Veroni, po dveh krogih sam na vrhu

Nogometaši Juventusa so v drugem krogu italijanskega prvenstva v gosteh premagali Verono s 3:0. Z drugo zmago v uvodu letošnje sezone so zdaj Torinčani sami na vrhu serie a kot še edina ekipa s stoodstotnim izkupičkom šestih točk. Na drugi današnji tekmi sta se Cagliari in Como razšla z neodločenim izidom 1:1.