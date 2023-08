Juventus zlahka premagal Udinese

V drugem polčasu je Udinese pokazal precej več, tudi Sandi Lovrić je z nekaj streli opozoril nase, vendar domačini niso ogrozili 250. zmage Maxa Allegrija kot trenerja Juventusa. Tak dosežek je pri torinskem klubu uspel le Giovanniju Trapattoniju . Lovrić in Bijol sta sicer igrala celo tekmo za domače, medtem ko David Pejičić ni dobil priložnosti.

Črno-beli obračun v Vidmu je bil že pred začetkom precej nagnjen na torinsko stran, kar zadeva zgodovino oziroma statistiko. Na zadnjih 15 medsebojnih obračunih je Juventus 12-krat zmagal in le enkrat izgubil, Videmčane pa je skupno premagal 67-krat, največ od vseh klubov v prvoligaški konkurenci.

Zvečer je bila na sporedu še tekma med Leccejem in Laziom, ki jo je z 2:1 dobil prvi. Zmagovita gola je dosegel v 85. in 87. minuti ter tako pripravil preobrat po golu Cira Immobileja v prvem polčasu.

Pred tem je Romi spodrsnilo na domačem igrišču, saj je proti Salernitani igrala 2:2. Pri domačih je oba zadetka dosegel Andrea Belotti, zadnjega v 82. minuti, medtem ko je pri gostih dvakrat zadel Antonio Candreva.

Sassuolo pa je gostil Atalanto, ki je do zmage z 2:0 prišla z goloma v 83. in 93. minuti, strelca pa sta bila Charles De Ketelaere in Nadir Zortea.

V soboto je Empoli brez pomoči Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja izgubil z 0:1 proti Veroni, Frosinone, pri katerem ni zaigral Matjaž Kamenšek-Pahić, je z 1:3 klonil pred branilcem naslova Napolijem, Genoa je z 1:4 izgubila proti Fiorentini, Inter pa je z 2:0 odpravil Monzo.

V ponedeljek bosta še tekmi Torino - Cagliari in Bologna - Milan.